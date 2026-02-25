MFEC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MFEC hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,85 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MFEC 1,72 Milliarden THB umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,530 THB beziffert. Im Vorjahr waren 0,620 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,88 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,74 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

