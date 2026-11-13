MFEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MFEC hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,17 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat MFEC 1,66 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,77 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at