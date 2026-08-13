MFEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MFEC hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 THB je Aktie erzielt worden.

MFEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at