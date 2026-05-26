MFL India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MFL India gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,040 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 660,33 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte MFL India 522,93 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at