MFO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MFO hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 PLN je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,27 Prozent auf 217,1 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at