MFO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MFO hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 177,5 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,4 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at