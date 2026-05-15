MFO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MFO gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

MFO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,530 PLN je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,4 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 169,7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at