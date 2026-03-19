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19.03.2026 06:31:28

MFO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MFO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MFO ein EPS von 0,410 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 148,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,52 PLN. Im letzten Jahr hatte MFO einen Gewinn von 1,30 PLN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 685,50 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 616,74 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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