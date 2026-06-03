Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
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03.06.2026 06:00:06
MFS administrators clash over Apollo-backed plan to reclaim lost billions
Restructuring firms fail to agree on strategy to claw back £1.3bn allegedly misappropriated by MFS founder Paresh RajaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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