Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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04.08.2026 17:53:01
MFS administrators sue Barclays after accounts access frozen
Creditors of failed UK mortgage provider try to recoup assets amid allegations of double pledgingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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