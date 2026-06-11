MFS LtdShs Aktie
WKN DE: A0D9HT / ISIN: AU000000MFS9
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11.06.2026 12:24:01
MFS auditors investigated by UK accountancy regulator
FRC probes firms that signed off accounts across collapsed UK mortgage lender’s networkWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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