MFS LtdShs Aktie
WKN DE: A0D9HT / ISIN: AU000000MFS9
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11.05.2026 18:19:41
MFS owner accused of ‘plundering’ company to fund ‘lavish lifestyle’
Administrators file lawsuit alleging at least £1.3bn ‘misappropriated’ from collapsed mortgage firmWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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