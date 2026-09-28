Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
28.09.2026 15:16:49
MFS owner blames Barclays for collapse amid fraud allegations
Paresh Raja denies claims he siphoned at least £1.3bn from mortgage firm in response to High Court lawsuitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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