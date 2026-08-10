MG HOME hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MG HOME hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 133,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MG HOME noch ein Gewinn pro Aktie von 86,97 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MG HOME mit einem Umsatz von insgesamt 8,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at