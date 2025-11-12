MG HOME vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MG HOME ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MG HOME die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 76,58 JPY. Im Vorjahresviertel waren 65,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,07 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at