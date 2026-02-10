MG HOME vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MG HOME hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 182,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 57,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at