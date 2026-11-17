MG HOME hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 108,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MG HOME 76,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

MG HOME hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at