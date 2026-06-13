Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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13.06.2026 03:46:00
MGCS: Rheinmetall-Chef warnt vor Scheitern des deutsch-französischen Panzerprojekts
Gerade erst sind die Pläne zum Bau eines neuen deutsch-französischen Kampfflugzeugs geplatzt. Beim Rüstungskonzern Rheinmetall wächst nun die Sorge, dass dem gemeinsamen Panzerprojekt MGCS ähnliches widerfährt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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