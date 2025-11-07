MGE Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MGE Energy hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 175,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at