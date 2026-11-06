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06.11.2026 06:31:28
MGE Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MGE Energy ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MGE Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat MGE Energy im vergangenen Quartal 190,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MGE Energy 175,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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