MGE Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MGE Energy hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MGE Energy 0,610 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 743,65 Millionen USD, während im Vorjahr 676,94 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at