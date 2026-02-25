MGE Energy Aktie
WKN: 866072 / ISIN: US55277P1049
|
25.02.2026 02:00:46
MGE Energy, Inc. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - MGE Energy, Inc. (MGEE) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $23.20 million, or $0.64 per share. This compares with $22.02 million, or $0.61 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $189.55 million from $171.42 million last year.
MGE Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.20 Mln. vs. $22.02 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.61 last year. -Revenue: $189.55 Mln vs. $171.42 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MGE Energy IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.