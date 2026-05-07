MGE Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MGE Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 242,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 219,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at