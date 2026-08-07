MGE Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MGE Energy hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MGE Energy 161,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at