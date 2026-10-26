MGI Tech A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MGI Tech A hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 783,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 755,2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at