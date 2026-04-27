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27.04.2026 06:31:29
MGI Tech A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MGI Tech A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 455,1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585,3 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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