MGI Tech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MGI Tech A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 CNY erwirtschaftet worden.

MGI Tech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 910,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,015 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,13 Milliarden CNY taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,580 CNY. Im Vorjahr waren -1,460 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,47 Prozent auf 3,00 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,78 Milliarden CNY gelegen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,227 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 2,98 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at