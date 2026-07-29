MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
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29.07.2026 22:18:04
MGIC Investment Corporation Q2 Sales Decline
(RTTNews) - MGIC Investment Corporation (MTG) reported earnings for second quarter of $182.145 million
The company's earnings totaled $182.145 million, or $0.86 per share. This compares with $192.482 million, or $0.81 per share, last year.
Excluding items, MGIC Investment Corporation reported adjusted earnings of $183.696 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $295.388 million from $304.245 million last year.
MGIC Investment Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $182.145 Mln. vs. $192.482 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.81 last year. -Revenue: $295.388 Mln vs. $304.245 Mln last year.
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