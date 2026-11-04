MGIC Investment Corporation Q3 Sales Decline

(RTTNews) - MGIC Investment Corporation (MTG) released earnings for third quarter of $174.97 million

The company's bottom line totaled $174.97 million, or $0.85 per share. This compares with $191.09 million, or $0.83 per share, last year.

Excluding items, MGIC Investment Corporation reported adjusted earnings of $174.67 million or $0.85 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.8% to $299.08 million from $304.51 million last year.

MGIC Investment Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $174.97 Mln. vs. $191.09 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.83 last year. -Revenue: $299.08 Mln vs. $304.51 Mln last year.