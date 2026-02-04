MGIC Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MGIC Investment hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,21 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at