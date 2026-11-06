MGIC Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MGIC Investment hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte MGIC Investment einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 299,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at