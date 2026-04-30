MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
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30.04.2026 16:44:34
MGIC Investment Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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