MGIC Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MGIC Investment hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,99 Prozent zurück. Hier wurden 297,1 Millionen USD gegenüber 306,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at