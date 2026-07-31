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31.07.2026 06:31:29
MGIC Investment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MGIC Investment hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,810 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,91 Prozent zurück. Hier wurden 295,4 Millionen USD gegenüber 304,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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