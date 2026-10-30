MGM Resorts International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MGM Resorts International hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,21 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at