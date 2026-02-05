|
MGM Resorts International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
MGM Resorts International hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,35 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,61 Milliarden USD ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,760 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 17,54 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte MGM Resorts International 17,24 Milliarden USD umgesetzt.
