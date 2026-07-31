MGM Resorts International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MGM Resorts International hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat MGM Resorts International 4,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at