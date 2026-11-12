MGP Ingredients Aktie
WKN DE: A1JSBW / ISIN: US55303J1060
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12.11.2026 19:15:02
MGP Ingredients: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) reaffirmed its full-year guidance for net sales between $480 million and $500 million despite industry headwinds. The company is actively executing cost-management programs and shifting focus to higher-growth categories like ready-to-drink spirits to maintain cash generation.
Three things management said stand out.
The company is uniting its Branded Spirits, Distilling Solutions, and Ingredient Solutions segments under a single corporate identity. The corporate name change does not alter financial reporting or segment structures.
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|Ausblick: MGP Ingredients stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: MGP Ingredients öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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