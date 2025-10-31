MGP Ingredients: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MGP Ingredients äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at