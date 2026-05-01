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01.05.2026 06:31:29
MGP Ingredients stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MGP Ingredients hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MGP Ingredients -0,140 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 106,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MGP Ingredients 121,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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