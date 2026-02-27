27.02.2026 06:31:29

MGP Ingredients stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MGP Ingredients präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 138,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,990 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MGP Ingredients 1,56 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,77 Prozent auf 703,63 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 536,38 Millionen USD gelegen.

