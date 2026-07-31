MGP Ingredients verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MGP Ingredients hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MGP Ingredients 0,670 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 145,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 124,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at