MGP Ingredients: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MGP Ingredients hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte MGP Ingredients einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 130,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at