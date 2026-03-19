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19.03.2026 06:31:28
MGT Capital Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MGT Capital Investments lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 0,09 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 71,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,32 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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