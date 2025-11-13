MGT Capital Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MGT Capital Investments hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat MGT Capital Investments 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit einem Umsatz von 0,32 Millionen USD, gegenüber 0,40 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 20,0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at