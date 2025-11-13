|
13.11.2025 06:31:28
MGT Capital Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MGT Capital Investments hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat MGT Capital Investments 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit einem Umsatz von 0,32 Millionen USD, gegenüber 0,40 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 20,0 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.