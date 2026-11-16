MHETHANOL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MHETHANOL gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 63,50 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -82,500 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,51 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,35 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at