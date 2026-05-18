MHETHANOL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MHETHANOL lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 292,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 395,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,96 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at