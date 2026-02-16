|
16.02.2026 06:31:31
Mi Chang Oil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mi Chang Oil gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12184,03 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 597,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,55 Prozent auf 93,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Mi Chang Oil 110,59 Milliarden KRW umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 40318,55 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34783,00 KRW je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Mi Chang Oil im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 404,61 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 431,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.