Mi Chang Oil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mi Chang Oil gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12184,03 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 597,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,55 Prozent auf 93,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Mi Chang Oil 110,59 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 40318,55 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34783,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mi Chang Oil im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 404,61 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 431,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at