Mi Chang Oil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mi Chang Oil hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4533,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3654,00 KRW je Aktie generiert.

Mi Chang Oil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,01 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at