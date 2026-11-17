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17.11.2026 06:31:28
Mi Chang Oil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mi Chang Oil präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 18833,00 KRW gegenüber 4533,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mi Chang Oil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 106,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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